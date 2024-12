Oma jutlustes paljastab patriarh lääneriikide salasepitsusi, mille eesmärk on hävitada vene tsivilisatsioon. Selle tulemusena hakkas patriarh kristlike käskude kohaselt rahu otsimise asemel õnnistama Vene relvi ja palvetama Venemaa võidu eest vastavalt Putini käskudele. Püha apostel Pauluse sõnad kirjast koloslastele on unustatud: «... siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus.» Evangeelse internatsionalisti asemel muutus patriarh Kirill vene natsionalismi idee järjekindlaks toetajaks ja jutlustajaks.