Varasematel aastatel oli initsiatiiv vahetuseks kuulunud täielikult Ukraina ametnikele. Ka toob ombudsman näiteid sõjavangide teema kasutamisest hübriidsõjas Ukraina kohta. Siiski pean veidi korrigeerima oma varasemat seisukohta, kui olen Venemaa tegevust meedias sõjavangide teemal pidanud täies ulatuses meediamanipulatsiooniks. Ukraina ombudsmani info viitab, et Ukraina armeel on õnnestunud Kurski oblastis tabada mõned niivõrd olulised sõjaväelased või ametnikud, kelle kiiremast väljavahetamisest on Venemaa huvitatud.

Vene armee Kindralstaabi ülem kindral Gerassimov teatas, et Ukraina on Kurski lahingutes kaotanud 42 000 sõdurit ja 1800 tanki ja soomukit. Ukrainal ei ole mitte kunagi niipalju sõdureid Kurski oblastis aladel sõdinud ning on kaheldav, kas neil on kokku sellises koguses tanke. Üldiselt on Venemaal kombeks olnud kirjeldada Ukraina armeed kui halvasti relvastatud ja varustatud nõrka struktuuri. Samas, kui kõneletakse Ukraina kaotustest, paisutatakse numbrid mõõdutundetult üle, mis viitaks väga suurele ja hästi varustatud armeele. Sellest vastuolust ei lase end häirida meedia ega nähtavasti Venemaa kodanikud samuti.