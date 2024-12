JUHTKIRI Tundmatu reform

Eesti kaitsevõimet see kõik oluliselt ei mõjutaks. Ajateenijad nimelt on suurema osa ajateenistuses veedetud ajast pooliku väljaõppega reservväelased, kuigi juriidiliselt on nad teenistuses samamoodi kui tegevväelased. Sõja puhkemisel peaks lahingusse minema siiski eeskätt tegevväelased ja väljaõppinud reservväelased, mitte aga enamik ajateenijaid, kes tõenäoliselt leiaks rakendust hoopis tagalas.

Ajateenistus ilmselt vajab muutmist. Praegusel kujul loodi see 20 aastat tagasi ja vahepeal on see läbi teinud ainult kosmeetilisi muutusi. Ukraina sõda on kindlasti andnud hulga õppetunde, millega kaitsevägi peab arvestama, kuidas oma tegevus ümber korraldada, et see vastaks sellele, kuidas sõda praegusel ajal päriselt käib.