JUKU-KALLE RAID Me peame rääkima venestamisest

Võib ju mõelda, et mis sellest vanast asjast ikka enam, takkajärgi ei muuda midagi. Ent see pole päris õige. Toonase otsuse tagajärgedega maadleme me üsna väheedukalt siiani. Või kuidas muudmoodi kui venestamise tagajärjena kirjeldada situatsiooni, et meil laiab mööda vabariiki praegugi tuhandeid ja tuhandeid venekeelseid, kes ei tee katsetki riigikeelt ära õppida.