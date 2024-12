ERVIN ÕUNAPUU Tagasihoidlik jõulusoov saabuva suure sõja eel

Mul on saabuva suure sõjaga seoses ettepanek. Täna või hiljemalt homme või ehk üsna ruttugi võiks kutsuda kokku vestlusringi, milles osaleksid Eesti Vabariigi president, EV kaitseväe juhataja, lahingukogemustega sõdur, mõni teoloog, EELK peapiiskop, EKN liikmeskirikute esindajad, kaplaniameti pidaja, ajalehe Eesti Kirik, kristlike veebiportaalide, raadiote ning televisiooni esindajad ja ilmaliku meedia ajakirjanikud, et rääkida selgeks, kas suure sõja saabudes Jumal kaitseb Eestit või mitte. Paar kohta võiks reserveerida ka psühhiaatrile ja psühholoogile, et need siis pigem vaatelejate ja arbiitritena aitaksid hiljem sõnastada, millega oli tegu.