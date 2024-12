Suhete katkestamise põhjusena oli rektor Mart Kalm välja toonud «olukorra ülikoolis». Selle otsuse tulemusena tühistati eelmisel nädalal ootamatult Iisraelist pärit külalisõppejõu veebruaris toimuma pidanud meistriklass. Sama õppejõud on Eesti Kunstiakadeemias oma teadmisi jaganud alates 2019. aastast, viimati õpetas ta siin doktorante kuu aega tagasi. Õpetatav valdkond on poliitikaväline. Järgmisel päeval sain ministeeriumist vastuse, millest selgus muu hulgas, et mu teabenõue on muutunud selgitustaotluseks, millele võib viie päeva asemel vastata hoopis 30 päeva jooksul: