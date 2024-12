IGOR TARO Miks on roostetav autoraibe saanud Isamaa pühaks lehmaks?

Riigikogus vastu võetud jäätmeseaduse ja teiste seaduste muudatused tegelevad tõsise keskkonnaprobleemiga, milleks on kogu iseseisvusaja jooksul Eestimaad reostanud kasutusest väljas, segaste omandisuhetega ning ebaseaduslikult lahti võetud autovrakid. Liiklusregistris on üle 654 tuhande aktiivses kasutuses sõiduki ning lisaks sellele ligi 220 000 peatatud registrikandega sõidukit, mille saatuse ega seisukorra kohta pole enam vettpidavaid andmeid. Eesti 200 on antud eelnõu saamist seaduseks toetanud, kuna see tegeleb pikaajaliselt kuhjunud probleemi lahendamisega ning tagab pikas plaanis autoromude vaba elukeskkonna.