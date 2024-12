RAINER SAKS Kuidas mõjutab Moskvas kõrge sõjaväelase õhku lendamine Venemaa kuvandit?

Venemaa president kindlasti peab oma arusaamade kohaselt midagi vastuseks korraldama. Praktikas tähendab see seda, et valitakse mingi juba plaanis olnud sõjaline operatsioon ning kuulutatakse see meedias vastuseks kindrali likvideerimise eest. Venemaa alustas tema jaoks sobimatute Ukraina poliitikute vastu atentaatide korraldamist juba esimese Maidani ajal 2004. aastal. Keemiarelvaga rünnakuid on Vene armee korraldanud pidevalt alates täiemahulise agressiooni algusest ning neid rünnakuid on dokumenteeritud piisavalt. Ukraina erioperatsioonid kõigutavad eelkõige Venemaa sisejulgeolekuteenistuse (FSB) kuvandit.