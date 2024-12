Noortele on ikka omane maailmaparandamise soov ja see on mõistetav, kuid vabatahtlik silmaklappide kasutamine ei tee meie noortele au.

Aga võib-olla polegi asi tudengites, vaid hoopis rektoris, kes poeb üliõpilaste selja taha. Kui nii, siis on see kahekordselt häbiväärne. Seda kiiremini peab EKA rektor oma otsuse üle vaatama.

Paistab, et see ideoloogia on nüüd otsaga Eestisse jõudnud. Võib-olla ei tea humanistlikke väärtusi kaitsvad noored, et sõja alustanud Hamas lõi Gazas üheparteiriigi, mis kiusas taga opositsiooni, keelustas samasoolised suhted, represseeris naisi ja pooldas avalikult kõigi juutide tapmist. Nüüdseks surnud Hamasi juht Yahia Sinwar sai tuntuks sellega, et piinas oma kätega mehi surnuks, sest nad olid homoseksuaalid.