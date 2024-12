MARTI AAVIK Purupunaste ja islamistide vankumatu liit

Kunstiakadeemia juhtum on näide sellest, kuidas islamiriikidest imporditud juutide vastane viha äärmusvasakpoolsete seas kasvupinna leiab ja lõpuks terveid institutsioone üle võtab. On viimane aeg Eesti ühiskonnas avalikult ja põhjalikult see teema läbi valgustada ning arutada, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Marti Aavik.