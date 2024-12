Gerty Pau Kohus ja justiitsministeerium on loodud inimeste jaoks, mitte vastupidi

Eesti kohtunik on suhteliselt paindlik. Meil tuleb olla, sest riigi õiguskord on noor ning areneb. Maakohtu kohtuniku lauale jõuab pidevalt vaidluseid, mille lahendamisel pole eeskujuks võtta ühtegi riigikohtu lahendit või seaduse kommentaari. Mõnel juhul avastad, et sama nurga alt pole vaidlust lahendanud ka ringkonnakohus.

Me oleme kohanenud IT-maailmaga. Tsiviilkohtumenetluse dokumendid on ainult arvutis, inimestel on soovi korral võimalik istungil osaleda kasvõi nutitelefoni abil. Eeldusel, et tema internet kannab sellist ühendust välja.