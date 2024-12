Ene Kallas Et oleks jõulu ja veidi headust...

Ometi kannavad just originaalsõnad seda sõnumit, mis on vaat et olulisem kui ükski teine asi siin maailmas. Saab ka natuke teisiti. Luterlikus liturgias on üks koht, kus kirikulised laulavad vastuseks jumalasulase sõnadele selle rea: «Ja maa peal rahu ja inimestest hea meel...» Sisuliselt sama? Võibolla see on üks neist kohtadest, kus vaimulik ja ilmalik maailm ulatavad teineteisele käe. Mitte et nad vaenujalal oleks või midagi, pigem mõtestavad maailma üks ühel, teine teisel viisil. Siin aga, 1980. aastate poplaulus ja liturgias korratakse enam-vähem samade sõnadega seda universaalset olemisvormi. Muidugi saaks tuua veel palju-palju näiteid, ilusaid ja helgeid.