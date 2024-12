RAINER SAKS Tuumarelv ja «Orešnik» on kattevari Putini ebakindlusele

Kuigi Venemaa president väitis, et strateegiline initsiatiiv sõjas Ukraina ja Lääne vastu tervikuna on Venemaa käes, võib arvata, et ta kahtleb ise selles tugevasti. Vastasel juhul ei oleks vaja pidevalt vaja ähvardada tuumarelva ning uute rakettidega. Ukraina meedias ilmusid omakorda lood nende uuest rakett-droonist Peklo, mida on viimase kolme kuuga toodetud 100 eksemplari. Kuna see droon kasutab raketi mootorit, siis näib, et Vene meedias kirjutatakse selle drooni rünnakuid ATACMS rakettide arvele. Ukraina meedia teatas, et Ukraina uue ballistilise raketi katsetused on toimunud juba sellel aastal.