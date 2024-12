JUHTKIRI Valmidus uuteks ohtudeks

Kolmandik NATOst ehk nn Ühendekspeditsiooniväe kümme riiki kohtuvad praegu Tallinnas, et arutada, kuidas Ühendekspeditsioonivägi võiks tegutseda, kui NATO veel mõtleb. On ju paljud just Ühendekspeditsiooniväkke kuuluvad riigid näinud viimasel ajal kõikvõimalikke hübriidsõja elemente, olgu selleks siis sabotaažiaktid Läänemeres, immigrantide ajamine piirile või siseministri ja ajakirjaniku auto rüüstamine. Hübriidsõda aga ei lähe NATO aluslepingu viienda paragrahvi alla ning Venemaa ja Valgevene testivad pidevalt, kui valmis on NATO vastama. 1949. aastast pärinev NATO alusleping pidas silmas konventsionaalset kallaletungi, kuid elu on pärast seda edasi läinud ja eriti Kremli arsenalis on palju sellist, mis ei mahu konventsionaalse sõja alla.

2022. aastal alanud Ukraina täiemahuline sõda on näidanud, et sõjaohtu tuleb tõsiselt võtta. Meenutagem, et ameeriklased hoiatasid täiesti pretsedenditult oma luureandmeid jagades, et Venemaa kavatseb täiemahulist invasiooni, kuid kuna see tundus uskumatu, keeldusid ukrainlased ka seda uskumast. Aga nüüd me teame seda, seega ei tundu ka uskumatu mõte, et Venemaa võib üritada testida NATOt.

Samas tuleb mõista, et need numbrid, olgu nendeks 2,5 või 3, 7 protsenti, ei ole eesmärgid omaette, vaid väljendavad ühesugust julgeolekupilti, mida liitlased jagavad.