PHILIPPE JOURDAN Olgu see palverännak meie ühine samm rahu ja ühtsuse poole

Taizé palverännak on ühtsuse ja rahu sümbol, mis toob kokku tuhandeid noori kogu maailmast. See ei ole pelgalt sündmus – see on vaimne teekond, mis avab südame Jumalale ja kaasinimesele, innustades meid elama armastuse ja solidaarsuse vaimus. Tänavu, kui maailmas valitsevad konfliktid ja rahutused, on selline hetk, mis koondab inimesi lepituse ja rahu nimel, eriti hinnaline.