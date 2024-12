MERCA Graniidi, liiva ja soola asemel võiks libedust peletada hoopis kohvipaksuga

Kusagilt ajalehest jäi silma nupuke, kus Tallinna murelik kodanik linnavalitsuselt aru päris, et ega eeloleval talvel pole plaanis kõnniteid soolata, sest see on loomakäpakestele paha. Vastus oli, et kindlasti mitte kõnniteid, sinna on libedeusetõrjeks plaanitud ikka graniidigraanuleid, kirjutab näitleja ja luuletaja Merca.