EERIK-NIILES KROSS Gruusia saatusest sõltub jõudude tasakaal NATO kagusuunal

President Salome Zurabishvili on asunud rahvajuhiks. 26. oktoobri valimisevõltsingu alusel kokku tulnud parlamenti on läinud üksnes võimupartei esindajad. Neli opositsiooniblokki mandaate vastu ei võtnud ja selle tulemusel on Gruusia Parlamendil vähem kui 2/3 saadikuid 150st. Kahte kolmandikku on põhiseaduse järgi vaja selleks, et parlament saaks täisvolitused.