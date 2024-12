RAINER SAKS Kertši väinas läks põhja ühe päevaga kaks Vene naftatankerit

Ukraina allikad väidavad, et rünnaku tulemusel hävitati kogu rongi koosseis. Kütus oli mõeldud vägedele, mis tungivad peale Vuhledarist põhja suunas ning see on oluline operatiivse varu kaotus ründajatele. Kertši väinas uppus tormis Vene laevastiku tanker, mis vedas naftatooteid (võimalik, et okupeeritud Krimmi). Hiljem lisandus info, et ka teine piirkonnas viibinud naftatooteid vedav tanker sattus tõsisesse merehätta ning võimalik, et uppus samuti. Ukraina ekspertide andmetel olid mõlemad tankerid ehitatud üle 50 aasta tagasi ning mõeldud vedudeks Venemaa suurtel jõgedel, mitte tormisel merel. Kuna samal ajal uppus ka okupeeritud Krimmis Jalta linna reidil ujuvkraana, saab aimu, millised olid ilmastikuolud piirkonnas.​