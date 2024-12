AET KUKK Eestlased on inimõiguste olukorraga rahul, aga mure kasvab

1948. aastal vastu võetud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon kinnitab mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadust, seades need universaalsete õiguste raamistikku. Deklaratsiooni loojate arusaam vabadustest toetus tõdemusele, et need ei kaitse mitte ainult eraelu, vaid aitavad kaasa ühiskonna arengule. Vaba arutelu, mõte ja ettevõtlus loovad soodsad tingimused innovatsiooniks ja majanduskasvuks. Samal ajal aitavad läbipaistev riigivalitsemine, võimude lahusus ja avalikkuse kontroll ennetada võimu kuritarvitusi.

Kahjuks on maailmas viimasel ajal sagenenud ülereguleerimine, kasvavad piirangud ja avaliku arutelu kontroll. Berliini müüri langemise järgseid vabaduse võiduaastaid on asendanud uus ajastu, kus senine üksmeel inimõiguste asjus on lagunemas. Inimõigused on muutumas poliitiliseks mänguväljaks, kus nii autoritaarsed riigid kui ka teatud rühmad demokraatlikes ühiskondades manipuleerivad nende tähendusega.