Venemaa strateegiline soomustehnika varu oli juba nõukogude ajal ladustatud suurtele hoiualadele lageda taeva all. Seepärast on üldiselt võimalik jälgida nende varude kasutamist. Vene armee kasutuses oleva soomustehnika koguhulka on vaatamata sellele asjaolule käsitletud pigem müütilise suuruse kui täpselt hinnatud sõjalise võimena. Vene väejuhatus hakkas strateegilisi varusid kasutusele võtma juba 2022. aasta kevadel, peale esimesi suuri kaotuseid Kiievi ja Harkivi juures.