ANDRUS HIIEPUU Kaug- ja lähitööst tuleb võtta parim ja luua uus töökultuur

Soovitusi oma töötajatele enam kontoris käia on väljendanud mitmed suured rahvusvahelised tegijad nagu Amazon, Microsoft, Apple, X, Vodafone jt. Olen nõus sellega, et täna on mitmetes ettevõtetes kaug- ja lähitöö (füüsilises keskkonnas töö) tasakaal kreenis ning silmast silma kohtumiste arvu tuleb suurendada.