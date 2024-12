RAINER SAKS Trump plaanib hävitada Iraani tuumavõimekuse

Enamiku hävitatud tehnikast on varasemate aastakümnete jooksul tarninud peamiselt Venemaa ja Iraan. Visuaalset kinnitust on saanud hävitatud õhutõrjesüsteemid ja hävituslennukid. Ühe rünnakuga hävitati Süüria laevastiku olulisemad alused. Väga oluline Iisraeli jaoks on olnud Süürias raketivõimekuse ja keemiarelva hävitamine. Selget visuaalset kinnitust nende rünnakute tulemuste kohta ei ole, aga vastavad hoiualad on tublisti kahjustada saanud.