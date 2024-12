NÄDALA VASTAJA Hitikirjutaja Sven Lõhmus on pidanud ootamatul põhjusel esinema ka tühjale saalile

Selle tiitliga on tunnustatud meie muusikamaastikule jälje jätnud muusikuid juba 1999. aastast. Lõhmuse legendaarsed lood kõlavad tema nime kuuldes ilmselt meie kõigi kõrvus, kuid ta enda sõnul on see tulnud raske tööga.

Kuidas teil praegu läheb?

Läheb ülikiirelt. Teen ettevalmistusi 2025. aastaks, mis tähendab palju uut muusikat, ägedaid koostööprojekte ja erinevaid üritusi.

Kuidas on praegu võrreldes algusaegadega Eestis muusikat teha?

Muusikat teha on alati põnev. Kunagi ei tea täpselt, milline saab olema valmis laul ja kuidas see kõlab lõppversioonis. Selleks, et see oleks toimiv, tuleb vaeva näha, ja siin pole vahet, kas aastal 95 või täna.

Kuhu tunnustus panuse eest Eesti muusikasse teie karjääris paigutub?

Olla laureaat sellises kategoorias nagu «Panus Eesti muusikasse» on väga suur au ja see tuleb raske tööga välja teenitult. See auhind pole tunnustus mitte ainult mulle, vaid ka kõigile artistidele, kellega olen selle tee koos käinud, meie plaadifirmale Moonwalk ning paljudele sõpradele, kellele olen ääretult tänulik.