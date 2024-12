NÄDALA NÄGU Džihadistihõnguga Süüria vabastaja kaks nägu

Ahmed al-Sharaal, kelle võitlejanimi on Abu Mohammed al-Jolani, on kaks nägu: ühelt poolt on tegemist vabadusevõitlejaga, kelle juhitud rühmitus vabastas Süüria põlatud Assadi režiimi ikke alt, kuid teiselt poolt on tegemist endise džihadistiga, kelle pea eest on USA valmis välja käima kümme miljonit dollarit.