Vita brevis; ars longa; occasio celeris; experimentum periculosum; judicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere quae oportet facientem, sed etiam agrum, et praesentes, et externa.*

Laenan arstiteaduse isaks nimetatud Hippokratese kuulsast aforismist ning leian samuti, et: elu, see on lühike – kunst aga pikk – ajaga on alati kitsas – kogemused piiratud – ning otsused keerukad langetada.