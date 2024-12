Elektriautode areng on poliitiliselt motiveeritud ja soodustatud. See on olnud hea, meil on tekkinud uus loodushoidlik tehnoloogia. Samas on üleilmse poliitpoputuse tulemina autodes hetkel toimimas hulgalt tehnoloogiaid, mis ei peaks tehnoülevaatust ega tarbijakaitset läbima, kirjutab programmeerija Elmer Joandi.