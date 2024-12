Anu Realo Totaalne usaldamatus või pimesi usaldamine – on ka kolmas ja õigem variant

Usaldusest ja selle kasulikkusest nii inimestele kui ühiskondadele on palju kirjutatud. Riigid, kus inimesed üksteist rohkem usaldavad, on enamasti demokraatlikumad, tõhusama riigivalitsemisega ja majanduslikult paremal järjel. Inimesed neis riikides on sageli õnnelikumad ja eluga rohkem rahul. Isegi kui pole selge, kas kõrge usaldus on pigem põhjus või tagajärg, näib see olevat midagi head ja ihaldusväärset, mis soodustab koostööd ja ühiskonnaelu toimimist.