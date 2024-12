Kakskümmend aastat hiljem ajalugu kordub: riigikogu on seadust muutnud, et riigisekretäri ametikohale oleks võimalik kandideerida ka juriidilise kõrghariduseta. Poliitikavaatlejate hinnangul saab see tähendada üksnes üht: endine kliimaminister Kristen Michal toob peaministrina sellesse ametisse oma lähedase liitlase Keit Kasemetsa, kes on praegu kliimaministeeriumi kantsler.

Seadusemuudatuse seletuskiri ütleb, et riigisekretäri roll ei eelda teadmisi mitte üksnes õigusalalt, vaid samuti halduse, juhtimise ja poliitika valdkonnast. See sobiks hästi Kasemetsa profiiliga, kes on politoloogiamagister ja kellel puudub juriidiline kõrgharidus.

Postimehe meelest on samm halb kahel põhjusel. Esiteks, Eesti Vabariigi ühe tippteenistuja ametisse määramisel peaks olema otsustav isiku pädevus, mitte tema isiklikud suhted. Teiseks, ametikoha nõudeid pole õige painutada meelepärase kandidaadi järgi, sest need nõuded pole Eesti Vabariigi alguses enam kui kolmkümmend aastat tagasi sündinud kellegi suvast, vaid riigisekretäri rollist tulenevalt.

Kindlasti kuuleme lähiajal kiidulaulu Keit Kasemetsa pädevusele ja oskustele, mis tähendab, et nii geniaalse inimese palkamiseks pole siiski patt muuta olemasolevat seadust ja toimivat traditsiooni. Kuid kas tegemist on ikkagi parima mehega isegi olemasolevas ametis? Tema veetud kliimakindla majanduse seaduse vastuvõtmine on käinud üle kivide ja kändude ning sellega pole rahul ei tööstuse esindajad ega looduskaitsjad.