Meie bürokraatialembesel valitsusel peab olema suur häda käes, kui minnakse regionaalsete eriesindajate süsteemsema kasutamise peale. Maakonnavalitsuste kaotamise järel jäid regioone esindama omavalitsuste liidud, kuid nende mõte ja roll on teine. Jaanus Purga valitsuse eriesindajana Ida-Virumaal suutis aga vähem kui aastaga jätta piisavalt sügava jälje, lahendades ülesandeid, millega keskvalitsus oli seni jänni jäänud ning millega ka kohalikel omavalitsustel ei olnud võimalik tegeleda. Eelkõige puudutas see Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi investeeringute mõistlikku jaotust, kuid regionaalsel tasandil on otsustuskohti muidugi palju rohkem.