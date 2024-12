NORRA SUURSAADIK Eesti ja Norra jätkuv koostöö: ohtliku naabri kiuste, ühiste väljakutsete nimel

Rohkem kui kunagi varem toob julgeolekuolukord meie vahetus läheduses Eesti ja Norra kokku. Oleme mõlemad naabrid Venemaaga, mis on muutunud järjest agressiivsemaks ja astunud täiemahulisse sõtta teise naaberriigi, Ukraina vastu.

Väikeste demokraatlike riikidena on meil ühine huvi austada rahvusvahelist õigust ja vältida olukorda, kus tugevamate õigus saab määravaks rahvusvahelises poliitikas. Me mõlemad oleme kindlalt veendunud, et Venemaa rünnakul Ukraina vastu ei tohi lasta kujuneda edukaks ja oleme nende riikide hulgas, kes annavad kõige rohkem abi Ukraina kangelaslikule võitlusele oma riigi kaitsel.