LAURI VAHTRE Kõigega ei peagi harjuma – rohekratid tahaksid ka gravitatsiooniministeeriumit

Meenub mees, kes selleks, et pääseda sõjaväest, läks sõjaväkke. Ja ehkki ta oma valikut hiljem ei kahetsenudki, on selline teguviis siiski pigem üllatav. Elegantne, kuid ka riskantne. Me ei märka, kui sageli me ise – nii ratsionaalsed ja targad, nagu me oleme – käitume just sel viisil, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).