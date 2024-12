Kui on üks sõna, mis iseloomustab 2024. aastat, siis see on muutus: muutus poliitikas – rohkem kui kaks miljardit inimest üle kogu maailma käis valimiskastide juures – ning märkimisväärne nihe maailmakorras, mis on viimased 80 aastat maailma kujundanud ja toob endaga kaasa kaubanduspingeid, konflikte ja sõdu, kirjutab Euroopa Investeerimispanga president Nadia Calviño.