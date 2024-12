RAINER SAKS Võimalik, et ukrainlased tajuvad Süüria tuules võimalust Venemaad ärritada

Eile õhtul hakkasid saabuma teated suuremast Ukraina droonide rünnakust okupeeritud Krimmis. Hiljem sai teatavaks, et droonirünnak on toimunud ka Tšetšeenia pealinnas Groznõis sisevägede eriüksuse kasarmute pihta. See on juba teine rünnak viimase kahe nädala jooksul Groznõis. Võimalik, et ukrainlased tajuvad Süüria sündmuste foonil võimalust destabiliseerida olukorda selles piirkonnas, või vähemalt soovivad tekitada sellise võimalusega Venemaa juhtkonnas ärevust. Süüria opositsiooni sunni rühmituste hulgas võitles tšetšeenide üksuseid, kes tegid mõned avaldused ähvardusega asuda tulevikus uuesti võitlema Venemaa vastu.