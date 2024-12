Opositsiooni jaoks oli seega oluline, et nad suutsid oma liikumispiirkonda jääva soomustehnika hävitada või halvata ning droonirünnakutel oli selles oluline osa. Vaevalt, et Ukrainal on midagi selle vastu, kui nende roll Venemaa globaalse eduka vastasena selliselt jäädvustatud saab.