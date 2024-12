Kersti Kaljulaidi ootamatu sõnum rahvusvahelisel polaarkonverentsil on pannud kihama Eesti teadlaskonna, äratanud huvi meedias ja poliitikute hulgaski. Eelmisele presidendile võib põhjusega ette heita, et tema sõnavõtt oli adresseeritud just nagu poliitikult poliitikule, arvestamata nende teadlaste tunnetega, kes ei ole harjunud sellega, kuidas poliitikud üksteisele kriitikahoope jagavad. Samas on küsitav, kas vähem jõuline sõnum oleks mingitki liikumapanevat mõju avaldanud, kirjutab Tartu Ülikooli kliimauuringute keskuse kaasprofessor Marko Kaasik.