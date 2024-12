RAINER SAKS Ukraina luure näitab taset ja avaldab, kuidas Vene sõjavägi liigub Süüriast välja

Kõige olulisem on, et Vene põhjalaevastiku suured dessantalused asusid teele Vahemere suunas. Tartusi sadamasse on jõudnud ka mõnisada eriüksuste võitlejat taganemist julgestama. Toimuv näitab, et Venemaa arvestab vajadusega evakueerida kogu sõjaline võimekus Süüriast. Kokkulepped võimule tulnud rühmitustega Vene vägede julgeoleku tagamiseks Süürias on seni toiminud.

Venemaa asevälisminister kinnitas ajakirjanikele, et Süüria kukutatud president viibib Venemaal ning on saanud asüüli ja rahvusvahelisele tribunalile teda välja ei anta. Ta nimetas, et Assad toimetati Venemaale ohutul viisil ning keeldus rohkem detaile sellel teemal avamast. Venemaa jaoks on oluline igal moel näidata, et neid ei tabanud Süürias sõjaline lüüasaamine. Assadi evakueerimine peab sisendama vastupidist veendumust. Nagu varemgi öeldud, on Assadi turvalisuse tagamine Venemaa presidendi jaoks isiklikult oluline.