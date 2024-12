Euroopas, mida Kreml peab vaid Aasia läänepoolsaareks, ütlevad mõned poliitikud ja eksperdid, et Ukraina toetuse laiendamine ja riigi de facto kaasamine NATO struktuuridesse viib maailma kolmanda maailmasõja äärele. Teised arvavad, et kaasamata jätmine ja poolik toetus õõnestavad alliansi usaldusväärsust maailmas ja õõnestavad seda seestpoolt. On ilmselge, et praeguses etapis tajutakse Ukraina lüüasaamist selgelt nii sisemiselt kui ka väliselt kui alliansi lüüasaamist.