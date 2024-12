Novembri alguse küsitlustes oli tema toetus umbes 2,5 protsenti, millele järgnes kolme nädala jooksul eksponentsiaalne, plahvatuslik tõus, mis erines kardinaalselt kõikide teiste kandidaatide graafikutest. Midagi siin ei klappinud. Kui Georgescu oli väitnud, et pole kampaaniaks kulutanud ühtegi leud (Rumeenia rahaühik), siis julgeolekuasutused tegid kindlaks, et ta oli saanud kusagilt kulutusteks vähemalt miljon eurot, mis on jäänud deklareerimata.

Pole kahtlust, et Venemaal on olnud selleks motiiv ning ka kandidaadi profiil on sobiv. Küsimuseks jääb, kuidas mõjutamine toimus. Väheusutav, et otsustav roll oli üksnes sotsiaalmeedial ja näiteks TikTokil, kuigi praeguseks on teada, et Georgescu TikToki videod suutsid koguda nelja päeva jooksul 52 miljonit vaatamist, mille kohta Rumeenia julgeolekuametnikud leidsid, et kasv pole olnud loomulik, vaid et seda on rahastanud ja koordineerinud riiklik institutsioon. Nii või teisiti, vähetuntud Georgescu suutis erakordselt lühikese aja jooksul saavutada plahvatuslikult suure toetuse.