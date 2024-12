Süüria rannikulinnas Tartusis asuv mereväebaas jõudis paljude teadvusesse 2015. aastal alanud Venemaa sekkumisega Süüria kodusõtta. Tegelikult on see mereväebaas olnud aga seal juba 1971. aastast alates. Praeguseks on tegemist ainsa Venemaa sõjaväebaasiga väljaspool endise NSV Liidu ala ning mõnedel andmetel ka ainsa mereväebaasiga väljaspool Venemaad. See info ei ole aga tõene, sest Venemaa omab jätkuvalt mereväebaase Ukrainalt okupeeritud Krimmis, Aasovi mere ääres ning samuti on Moskva asunud looma tugipunkti Gruusialt okupeeritud Abhaasia rannikule.