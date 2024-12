Raul Parts Valitsuse majanduspoliitika kui «Kreisiraadio» sketš

Käesoleva nädala majanduspoliitika ainekursusel rääkis üks Eestis elav ja õppiv välistudeng, et viimase kümne aasta jooksul on ta elanud kuues Euroopa Liidu liikmesriigis, teeninud enam-vähem pidevalt keskmist palka ning kõige vaesem on ta hetkel oma keskmise palgaga just nimelt Eestis. Järgnenud arutelus pidin tõdema, et ma ei oskagi öelda, miks on valitsus otsustanud ühiskonna rikkaks maksustada, eirates seejuures juba aastaid ettevõtjate, erialaekspertide ja mitmete ökonomistide soovitusi.