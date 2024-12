HANNES TOOMSALU Venelasi võidakse rahule sundida läbi Süüria

Ukraina oleks võitnud, kui Venemaa oleks Süüria kaitsesse rohkem panustanud Ukraina rinde arvelt, aga ei teinud seda. Tundub, et venelastel on ka võhm otsas. Vanarahvas ütleks, et suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi.

Süüria mässuliste pealetungi alguses kurtis üks sõber, endine kaitseväelane, Facebookis, et progressiivne üldsus on segaduses ja dilemma on väljakannatamatu. Ikka sellepärast, et tahaks nagu venevastasust deklareerida, aga paraku tähendaks see islamistide poolele asumist ja nende kiitmist.