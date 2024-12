PAVEL SOBOLEV Moskvasse põgeneva Assadi vari Jana Toomi poliitilise mineviku kohal

Süüria diktaator Bashshār al-Assad põgenes Moskvasse, kus Vene Föderatsiooni president talle kaitset lubas. See lisas Assadi imagole deemonlikkust, mille vari langeb ka Euroopa Parlamendi saadikule Jana Toomile, kes on varemgi saanud karmi kriitikat selle eest, et kohtus Assadiga ja laskis end koos temaga pildistada, kirjutab ajakirjanik Pavel Sobolev.