Vanaduspensionid on tõusnud viimastel aastatel rohkem kui keskmine palk. Alates 2021. aasta teisest kvartalist, ajast, kui keskmine pension ostujõu mõttes tipus oli, on keskmine pension kasvanud 41 protsendi võrra, samas kui keskmine palk 33 protsendi ulatuses. Nii pole keskmise palga ostujõud – see tähendab kohandatuna hinnatõusule – keskmise pensioni ostujõuga justkui sammu pidanud (joonis 1).