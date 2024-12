JUHTKIRI Süüria sürpriis

Euroopa Liit peab Süüria ülesannet võtma tõsiselt, sest USA peatne president Donald Trump on öelnud, et ta ei taha USA sekkumist Süüriasse. Kui Euroopa Liit ei suuda Süüriaga dialoogi pidada ja tuleb uus rändekriis, muudab see põhjalikult Euroopa Liidu liikmesriikide poliitilist maastikku, kus juba praegu saavad hääli juurde immigratsioonivastased jõud. Lisamure on veel see, et tihti on need immigratsioonivastased jõud vastu ka Ukraina toetamisele. Nii et võimalikul rändekriisil oleks selge mõju ka Ukraina olukorrale.