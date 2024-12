PHILIPPE JOURDAN Jumalaema kiriku taasavamine annab lootuse sõnumi

350 000 annetajat on kinkinud uut elu «vanale daamile», nende seas kümneid või sadu Eestist, keda ma tahaksin kogu südamest siin tänada, mitte ainult Pariisi katoliiklaste nimel, vaid kogu inimkonna nimel, sest tol 15. aprillil 2019 saime aru, et Notre-Dame on kogu inimkonna pärand, mitte vaid Prantsusmaa.

Võib alati kurta, et poliitikud püüavad lõigata oma kasu, või muretseda, kas riik ja kirik on ikka piisavalt lahus. Aga fakt on see, et kui inimesed ühendavad oma oskusi, ressursse ja eelkõige head tahtmist vaatamata erinevustele ja erimeelsustele, uus elu sünnib seal, kus oli varem tuhk ja surm. See on Jumalaema kiriku taasavamise lootuse sõnum.