MEELIS OIDSALU Kaitsekraavid valmis ja «punased kraanad» kokkulepitud kohta

Täiemahuline sõda Ukrainas on toonud esile vabaühenduste erakordse rolli kriisiaegse vastupidavuse ja humanitaarabi pakkumisel. Organisatsioonid, mis enne sõda keskendusid väiksematele kohalikele algatustele, on nüüd muutunud sõjalise, humanitaar- ja meditsiinilise toe massiivseks selgrooks. Nende areng alates sõja algusest on olnud muljetavaldav nii ulatuselt kui ka keerukuselt. Eriline roll oli väiksematel rohujuuretasandi vabaühendustel, mis suutsid operatiivselt abistada linnu ja külasid, kuhu riiklik abi ei jõudnud.