Raul Eamets Tuulepargid ilma tööstuseta on lihtsalt ilus muinasjutt

Eelmisel nädalal küttis kirgi kliimaeesmärkide karmistamine aastaks 2040. Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa Liidu eesmärgi ettepaneku kohta, mille kohaselt tuleks 2040. aastaks vähendada CO2 heidet 1990. aasta tasemega võrreldes 90 protsenti, seda tingimusel, et lubaduse elluviimiseks on olemas ka vajalik tehnoloogia. Kliimaministeeriumi hinnangul ei ole Eestil võimalik täita Euroopa Komisjoni soovitust, kui uusi tehnoloogiaid kasutusele ei võeta. Nagu kliimateemade puhul tihti juhtub, jagunevad arvamused kahte leeri: ühelt poolt väidetakse, et 90-protsendiline vähendamine on peaaegu saavutatud, teiselt poolt peetakse seda eesmärki täiesti ebarealistlikuks.