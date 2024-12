Sellest avalduse tekstist on näha, et sündmused Süürias on Venemaa jaoks alanud ootamatult ja kulgenud üllatusliku kiirusega (nagu ka kõigi teiste jaoks) ning tugevaid sõnumeid ja retoorikat ei ole suudetud veel genereerida. On loomulik ja ootuspärane, et Venemaa üritab seletada, justkui Assadi režiimi ja tema toetajate sõjalist lüüasaamist ei ole toimunud.