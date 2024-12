Assadi saatus on teadmata, aga selge on, et sellisena pole teda suurt kellelgi vaja.

Süürlased loodavad nüüd muidugi parimat. Võimule tulnud mässuliste seas on juhtival positsioonil Al Qaeda liitlaste seast välja kasvanud islamirühmitus, mida USA liigitab terroristide hulka. Süürias on arvukalt rahvus- ja usuvähemusi, kes vaatavad ilmselt uute võimude suunas üpris pelglikult.

Meile on muidugi hea uudis, kui Venemaal on üks liitlane vähem. Assadi kaotus tähendab ilmselt Venemaale olulise tugipunkti kaotamist Vahemeres. Järjekordne tõsine hoop on see ka Iraanile.