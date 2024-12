JÜRI KOTŠINEV Kuidas lendavad pead Vene väejuhatuses?

Ukraina maaväed said endale uue juhataja, kindral Mõhhailo Drapatõi, kes vahetas sellel kohal välja kindralleitnant Oleksandr Pavljuki. Millal vahetub välja Vene Föderatsiooni kindralstaabi ülem ja kaitseministri esimene asetäitja, armeekindral Valeri Gerassimov, ei ole teada, kuid see, et Venemaal on keerulistel aegadel väejuhatust välja vahetatud on ennegi juhtunud, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.